Zelenski: Više od 300 ruskih dronova i 37 raketa gađalo energetski sektor i civilnu infrastrukturu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ruska vojska noćas gađala energetski sektor i civilnu infrastrukturu Ukrajine sa više od 300 dronova i 37 raketa, kao i da u napadima ima ranjenih.

"Gađana je infrastruktura u Viničkoj, Sumskoj i Poltavskoj oblasti. U Černigovskoj oblasti pogođen je grad Nižin, oštećena je pošta, a jedna osoba je povređena", naveo je Zelenski na mreži X. Zelenski, koji bi sutra trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu, naveo je da ima izveštaja da Rusi koriste kasetnu municiju. "Rusi koriste svaki dan da napadnu našu energetsku infrastrukturu", napisao je Zelenski, dodajući da je jezik