Sandro Gozi pozdravlja uvrštavanje u uži izbor srpskog studentskog pokreta za nagradu Saharovlj za 2025. godinu

Objavljeni su finalisti za nagradu Saharov za slobodu misli za 2025. godinu.

Među njima je i srpski studentski pokret — koji je predložila Grupa „Obnovimo Evropu“ i podržala Evropska demokratska stranka — zajedno sa novinarima u Gazi i predstavnicima civilnog društva iz Belorusije i Gruzije. Sandro Gozi, Evropski parlament Nakon objave, Sandro Gozi, generalni sekretar Evropske demokratske stranke i poslanik Evropskog parlamenta grupe „Obnovi Evropu“, dao je sledeću izjavu: – Oduševljen sam što je srpski studentski pokret ušao u uži izbor