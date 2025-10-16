Tramp: Razgovaram s Putinom, izvestiću o sadržaju

RTS pre 41 minuta
Tramp: Razgovaram s Putinom, izvestiću o sadržaju

Rat u Ukrajini – 1.331. dan. U toku je telefonski razgovor američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog Vladimira Putinom o ratu u Ukrajini. Tramp je na svojoj društvenoj mreži potvrdio da je razgovor dug i da će i on i Putin izvestiti o njegovom sadržaju.

AfD pozvao Merca da prestane da optužuje Rusiju za navodnu pretnju Nemački kancelar Fridrih Merc trebalo bi da prestane da neosnovano optužuje Rusiju da navodno preti Evropi i Nemačkoj, jer su takve izjave neodgovorne i mogu dovesti do polarizacije društva, izjavio je Tino Hrupala, kopredsednik stranke Alternativa za Nemačku (AfD). "Morate konačno prestati da stalno formulišete nove pretnje, a da niste u mogućnosti da pružite dovoljno dokaza koji bi ih opravdali“,
