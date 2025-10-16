Novi protest studenata i građana ispred TV Informer u subotu

Studenti u blokadi Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i građani zbora Braće Jerković najavili su za subotu, 18. oktobar u 17 časova protest ispred Televizije Informer.

Studenti su 29. marta prvi put organizovali skup ispred te televizije zbog, kako su naveli, zbog kršenja novinarskog Kodeksa i načina izveštavanja o demonstracijama visokoškolaca u Srbiji. Na skupu u organizaciji studenata u blokadi građani su potpisivali peticiju kojom se traži zabrana rada Informera, a u pozivu za skup koji će biti održan u subotu nisu naveli razlog okupljanja.