Studenti iz Srbije finalisti za Nagradu Saharov

Članovi odbora za spoljne poslove i odbora za razvoj Evropskog parlamenta izglasali su danas troje finalista za Nagradu Saharov za slobodu misli za 2025. među kojima su i studenti iz Srbije.

Srpske studente demonstrante za evropsku nagradu nominovala je grupa Obnovimo Evropu. Nagrada se dodeljuje od 1988. i nosi ime sovjetskog fizičara i disidenta Andreja Saharova (1921-1989). U užem izboru su i zatvoreni novinari Andžej Počobut iz Belousije i Mzija Amaglobeli iz Gruzije, kao i novinari i humanitarni radnici u konfliktnim područjima, koje predstavlja Palestinski novinarski sindikat, Crveni polumesec i UNRWA. Konferencija predsednika (koju čine