Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene zakona o Ekspu

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Sednica će biti nastavljena u 10 časova, a prvi sat poslanici će postavljati pitanja članovima Vlade Srbije. Poslanici su danas završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i na Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i
NIN pre 43 minuta
Blic pre 1 sat
Nova pre 2 sata
Radio 021 pre 3 sata
Dnevnik pre 2 sata
RTS pre 4 sati
RTV pre 5 sati
Vlada SrbijeSkupština SrbijeskupstinaEXPOsednica

