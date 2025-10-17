Ceca u minjaku pokazala noge od milion dolara: Folk diva na koncertu u Kraljevu oborila sve sa nogu: Dobila i srpsku zastavu sa svojim likom, pa je razvukla (Video)

Ceca Ražnatović večeras ima spektakularni koncert u Kraljevu, a pred hiljadama ljudi pojavila se u provokativnom izdanju.

Naime, folk diva i najveća balkanska zvezda Ceca Ražnatović večeras je odlučila da obuče ultra kratak minić, a noge od milion dolara ostavile su sve bez teksta Osim toga Ceca je dobila i srpsku zastavu sa svojim likom. "Ne postoji lepša zastava na svetu" - rekla je Ceca. Naime, Cecu Ražnatović večeras je na kratko došla da vidi Biljana, rođena sestra Željka Ražnatovića Arkana, koja je bila nasmejana i raspoložena, ali zbog zdravstvenih problema nije mogla da ostane