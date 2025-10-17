Izboli su je 36 puta: Horor u Nemačkoj: Mladi par optužen za ubistvo bebe

Blic pre 29 minuta
Izboli su je 36 puta: Horor u Nemačkoj: Mladi par optužen za ubistvo bebe

Suđenje mladom paru optuženom za teško ubistvo sopstvene bebe počelo je u regionalnom sudu u Darmštatu, u Nemačkoj.

Prema optužnici, 21-godišnja žena i njen 26-godišnji verenik optuženi su da su 36 puta izboli nožem svoju novorođenu bebu do smrti kako bi sakrili njeno rođenje od svojih roditelja, izveštava Velt . Na početku suđenja, branilac mlade Nemice pročitao je njen iskaz u kojem je tvrdila da je sakrivala trudnoću i da nikome nije govorila o tome. Optužena, koja je u to vreme još uvek išla u školu i živela sa majkom, izjavila je da se porodila sama u kupatilu u decembru
Otvori na blic.rs

Nemačka »

(Video) Roditelji odbili da identifikuju sina (8): Majka i otac ubijenog dečaka, za kojim se tragalo danima, nisu imali snage…

(Video) Roditelji odbili da identifikuju sina (8): Majka i otac ubijenog dečaka, za kojim se tragalo danima, nisu imali snage za poslednji oproštaj

Blic pre 2 sata
Puštena u rad prva plutajuća solarna elektrana sa uspravnim panelima

Puštena u rad prva plutajuća solarna elektrana sa uspravnim panelima

Danas pre 4 sati
Može li se porediti sastanak Tadić – Merkel i Vučić – Fon der Lajen?

Može li se porediti sastanak Tadić – Merkel i Vučić – Fon der Lajen?

Danas pre 8 sati
Lecornu preživeo prvi krug glasanja o nepoverenju

Lecornu preživeo prvi krug glasanja o nepoverenju

Bloomberg Adria pre 14 sati
Srbija brojala do 42, Šlezak do 11, Litvanija nemoćna…

Srbija brojala do 42, Šlezak do 11, Litvanija nemoćna…

Sport klub pre 7 sati
Štampa na nemačkom o poseti Fon der Lajen Beogradu: Vučić nagoveštava mogući poraz SNS-a, EU pojačava pritisak na Srbiju

Štampa na nemačkom o poseti Fon der Lajen Beogradu: Vučić nagoveštava mogući poraz SNS-a, EU pojačava pritisak na Srbiju

Danas pre 12 sati
Štampa: Brisel pojačava pritisak, Vučić nagoveštava poraz

Štampa: Brisel pojačava pritisak, Vučić nagoveštava poraz

Dojče vele pre 15 sati
Nemačka »

Ključne reči

Nemačka

Svet, najnovije vesti »

Fico: Bez razumnih predloga neću podržati nove sankcije protiv Rusije

Fico: Bez razumnih predloga neću podržati nove sankcije protiv Rusije

Blic pre 4 minuta
Zelenski se nada da će dinamika mira na Bliskom istoku pomoći za okončanje rata u Ukrajini

Zelenski se nada da će dinamika mira na Bliskom istoku pomoći za okončanje rata u Ukrajini

Danas pre 54 minuta
Izboli su je 36 puta: Horor u Nemačkoj: Mladi par optužen za ubistvo bebe

Izboli su je 36 puta: Horor u Nemačkoj: Mladi par optužen za ubistvo bebe

Blic pre 29 minuta
Podignuta optužnica protiv Džona Boltona zbog zadržavanja poverljivih dokumenata

Podignuta optužnica protiv Džona Boltona zbog zadržavanja poverljivih dokumenata

Politika pre 44 minuta
Ukrajinska vojska odbila ruski oklopni napad: Azovska brigada uočila i pogodila kolonu pre nego što je stigla do prve linije…

Ukrajinska vojska odbila ruski oklopni napad: Azovska brigada uočila i pogodila kolonu pre nego što je stigla do prve linije fronta: Uništeno 9 oklopnih vozila

Blic pre 1 sat