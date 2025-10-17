Izboli su je 36 puta: Horor u Nemačkoj: Mladi par optužen za ubistvo bebe

Suđenje mladom paru optuženom za teško ubistvo sopstvene bebe počelo je u regionalnom sudu u Darmštatu, u Nemačkoj.

Prema optužnici, 21-godišnja žena i njen 26-godišnji verenik optuženi su da su 36 puta izboli nožem svoju novorođenu bebu do smrti kako bi sakrili njeno rođenje od svojih roditelja, izveštava Velt . Na početku suđenja, branilac mlade Nemice pročitao je njen iskaz u kojem je tvrdila da je sakrivala trudnoću i da nikome nije govorila o tome. Optužena, koja je u to vreme još uvek išla u školu i živela sa majkom, izjavila je da se porodila sama u kupatilu u decembru