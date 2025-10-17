(Mape) vreme totalno poludelo! Za par dana sa 0 idemo na blizu +30! Letnji dani, a onda sledi brutalni povratak hladnoće

Kada je prošle nedelje najavljeno da se "otkazuje" Miholjsko leto, niko nije mogao da zamisli da posle kišnih dana i mraza koji slede treba ponovo da otopli sa više od 25 stepeni Celzijusa! Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, na početku sledeće nedelje, u ponedeljak ujutru biće jako hladno, oko 0 stepeni, a već od utorka temperatura će postepeno početi da raste do letnjih 30 stepeni.

Ristić kaže za „Blic“ da tokom toplih dana može da bude prolaznih naoblačenja povremeno sa kišom, ali će u odnosu na prethodni period vreme biti znatno stabilnije. - U petak nam stiže naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će zahatiti južne krajeve. Kiša će padati i u subotu i do 21. oktobra očekuje nas još najmanje jedna kišna epizoda. Narednih dana biće svežije sa maksimalnom temperaturom vazduha do oko 18 stepeni. Najhladnije jutro će biti u
