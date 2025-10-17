Gorivo jeftinije od danas

Gorivo jeftinije od danas
Bujanovac, 17. oktobar 2025. Litar evrodizela će od danas u 15 sati do petka (24. oktobar) u isto vreme koštati maksimalno 192 dinara po litru, a cena benzina evropremijum BMB biće 176 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 194 dinara po litru, a benzina 178 dinar po litru. Ovo znači da su i dizel i benzin pojeftinili za po dva dinara. Podsećamo, Vlada Srbije donela je uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci.
