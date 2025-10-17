Preminuo Ejs Frili, gitarista i jedan od osnivača benda KISS

Pol Danijel „Ejs” Frili, suosnivač i glavni gitarista legendarne rok grupe Kiss, kao i član Rokenrol kuće slavnih, preminuo je od posledica povreda zadobijenih prilikom pada prošlog meseca, navodi se u saopštenju njegove porodice.

Imao je 74 godine. Porodica Frilija navela je u saopštenju: „Potpuno smo utučeni i slomljenog srca. U njegovim poslednjim trenucima imali smo sreću da ga okružimo rečima, mislima, molitvama i namerama punim ljubavi, brige i mira dok je napuštao ovaj svet. Čuvamo sve njegove najlepše uspomene, njegov smeh, i slavimo snagu i dobrotu koju je nesebično delio sa drugima. Veličina njegovog odlaska je epskih razmera i prevazilazi svako shvatanje. Razmišljajući o svim