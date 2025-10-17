Preminuo Ejs Frili, gitarista i jedan od osnivača benda KISS

Danas pre 26 minuta  |  F.M.
Preminuo Ejs Frili, gitarista i jedan od osnivača benda KISS

Pol Danijel „Ejs” Frili, suosnivač i glavni gitarista legendarne rok grupe Kiss, kao i član Rokenrol kuće slavnih, preminuo je od posledica povreda zadobijenih prilikom pada prošlog meseca, navodi se u saopštenju njegove porodice.

Imao je 74 godine. Porodica Frilija navela je u saopštenju: „Potpuno smo utučeni i slomljenog srca. U njegovim poslednjim trenucima imali smo sreću da ga okružimo rečima, mislima, molitvama i namerama punim ljubavi, brige i mira dok je napuštao ovaj svet. Čuvamo sve njegove najlepše uspomene, njegov smeh, i slavimo snagu i dobrotu koju je nesebično delio sa drugima. Veličina njegovog odlaska je epskih razmera i prevazilazi svako shvatanje. Razmišljajući o svim
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Otišao je Ejs Frili, gitarista grupe KISS: Legenda glam roka preminula nakon nesreće u studiju

Otišao je Ejs Frili, gitarista grupe KISS: Legenda glam roka preminula nakon nesreće u studiju

Luftika pre 6 minuta
Preminuo originalni član grupe Kiss Ejs Frili: Odlazak "vojnika rokenrola"

Preminuo originalni član grupe Kiss Ejs Frili: Odlazak "vojnika rokenrola"

Euronews pre 16 minuta
Preminuo Ejs Frili gitarista i suosnivač grupe KISS

Preminuo Ejs Frili gitarista i suosnivač grupe KISS

N1 Info pre 56 minuta
Preminuo legendarni gitarista grupe Kis Ejs Frili izgubio poslednju bitku

Preminuo legendarni gitarista grupe Kis Ejs Frili izgubio poslednju bitku

Dnevnik pre 56 minuta
Umro Ejs Frejli, legendarni gitarista i osnivač benda KISS

Umro Ejs Frejli, legendarni gitarista i osnivač benda KISS

Nova pre 1 sat
Umro legendarni roker Porodica odlučila da ga isključi sa aparata!

Umro legendarni roker Porodica odlučila da ga isključi sa aparata!

Alo pre 51 minuta
Preminuo gitarista benda Kiss Ace Frehley

Preminuo gitarista benda Kiss Ace Frehley

Balkan Rock pre 2 sata
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

Od mišića ni traga ni glasa: Glumac je toliko drastično smršao da su se svi zabrinuli za njegovo zdravlje

Od mišića ni traga ni glasa: Glumac je toliko drastično smršao da su se svi zabrinuli za njegovo zdravlje

Blic pre 31 minuta
Programski i vizuelni redizajn LIFFE-a

Programski i vizuelni redizajn LIFFE-a

Stav.life pre 11 minuta
Redizajn LIFFE-a: Za vizuelni identitet zaduženi Slavimir Stojanović i akademik Dušan Otašević

Redizajn LIFFE-a: Za vizuelni identitet zaduženi Slavimir Stojanović i akademik Dušan Otašević

Kurir pre 26 minuta
Otišao je Ejs Frili, gitarista grupe KISS: Legenda glam roka preminula nakon nesreće u studiju

Otišao je Ejs Frili, gitarista grupe KISS: Legenda glam roka preminula nakon nesreće u studiju

Luftika pre 6 minuta
Preminuo Ejs Frili, gitarista i jedan od osnivača benda KISS

Preminuo Ejs Frili, gitarista i jedan od osnivača benda KISS

Danas pre 26 minuta