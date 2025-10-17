Zelenski se nada da će dinamika mira na Bliskom istoku pomoći za okončanje rata u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će zamah koji je doveo do okončanja rata na Bliskom istoku pomoći da se završi ruski rat protiv Ukrajine.

Zelenski je ovo večeras objavio u poruci na mreži Iks posle sletanja u Vašington, gde sutra treba da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. „Sutra je zakazan sastanak sa predsednikom Trampom i očekujemo da će zamah suzbijanja terora i rata koji je uspeo na Bliskom istoku pomoći da se okonča ruski rat protiv Ukrajine. Putin svakako nije hrabriji od Hamasa ili bilo kog drugog teroriste. Jezik snage i pravde će neizbežno delovati protiv Rusije takođe“,