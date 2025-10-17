Srbin i AZERBEJDžANAC uhapšeni zbog krijumčarenja migranata u Subotici Migrante prevozili do mađarske granice za novac

Dnevnik pre 56 minuta
SUBOTICA: Policija u Subotici uhapsila je D. P. (42) iz Subotice i N. P. (23) iz Azerbejdžana kada im je prilikom policijske kontrole u vozilu pronađeno devet iregularnih migranata, saopštila je danas PU tog grada.

Sumnja se da su D. P. i N. P., uz novčanu naknadu, nameravali da prevezu migrante do granice sa Mađarskom, koju bi potom oni peške ilegalno prešli. Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Osumnjičenima je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova. Protiv iregularnih migranata podnete su prekršajne prijave iz Zakona o strancima.
