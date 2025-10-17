Podignuta optužnica protiv bivšeg trampovog savetnika: Džon Bolton osumnjičen za ilegalno držanje tajnih dokumenata

Savezna velika porota podigla je danas optužnicu protiv bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampan Džona Boltona, zbog sumnje za prenos i čuvanje informacija o nacionalnoj odbrani, javlja Rojters.

Neimenovani visoki zvaničnik američkog Ministarstva pravde rekao je za NBC njuz da je optužnica protiv Boltona, koji je postao Trampov kritičar, podignuta pred saveznim sudom u američkoj saveznoj državi Merilend. Naveo je da tužioci ispituju da li je nakon odlaska iz Trampove administracije Bolton nezakonito zadržao poverljive dokumente. Boltonov advokat Abi Louel tvrdi da je Bolton pravilno postupao sa službenim materijalima. Prethotno je američki Federalni