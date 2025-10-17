Tramp izmislio razgovor s premijerom indije? Nju Delhi osporio tvrdnje da je Modi pristao da obustavi kupovinu ruske nafte!

Kurir pre 24 minuta  |  Gardijan
Indija je osporila tvrdnje Donalda Trampa da je njen premijer Narendra Modi pristao da obustavi kupovinu ruske nafte, navodeći da između dvojice lidera nije bilo nikakvog razgovora - čime je dodatno zaoštrila diplomatske tenzije između Nju Delhija i Vašingtona.

U sredu je Tramp izjavio da mu je Modi „danas“ obećao da će Indija prekinuti kupovinu ruske nafte, prenosi Gardijan. „Nisam bio zadovoljan što Indija kupuje naftu, a Modi me je danas uverio da neće više kupovati naftu od Rusije. Znate, to ne može da se desi odmah. To je proces, ali proces će uskoro biti završen“, rekao je Tramp novinarima i dodao da će uskoro ubediti i Kinu da uradi isto. Međutim, na konferenciji za novinare u četvrtak indijski zvaničnici su doveli
