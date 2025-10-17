Vremenska prognoza za 17. oktobar: Promena vremena krajem dana, stižu i nepogode

Prema vremenskoj prognozi za petak 17. oktobar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.

Na severu Srbije uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od šest do 11 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti kiše i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 18 stepeni, dok će jutarnja biti oko devet stepeni. Prema vremenskoj prognozi za subotu 18. oktobar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje