Bivši Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost optužen za ilegalno držanje tajnih dokumenata

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost u administraciji Donalda Trampa Džon Bolton optužen je za ilegalno čuvanje i prenošenje tajnih dokumenata.

Bolton je služio više od godinu dana tokom Trampovog prvog mandata pre nego što je otpušten 2019. godine. Javnost je za istragu saznala u avgustu kada je FBI pretresao njegov dom u Merilendu i njegovu kancelariju u Vašingtonu tražeći poverljive dokumente koje je možda zadržao posle višegodišnje službe u vladi. Bolton je posle smene iz Bele kuće postao vrlo glasan kritičar Trampa. Istraga koja se vodi protiv njega je počela međutim za vreme administracije