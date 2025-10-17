Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Subota u Novom Sadu biće umereno oblačna, ali suva.

Minimalna dnevna temperatura biće 8 stepeni, dok će maksimalna dostići 16 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a ponegde i kratkotrajno jak. Od nedelje do utorka će biti hladno, uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano. U nedelju će se u Novom Sadu temperatura kretati između 2 i 13, dok će u ponedeljak biti između 0 i 16 stepeni. U drugoj polovini naredne sedmice biće povećanja oblačnosti i ponegde se očekuje kiša, ali će biti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za subotu, 18. oktobar 2025: Oblačno, mestimično slaba kiša, uveče razvedravanje

Vremenska prognoza za subotu, 18. oktobar 2025: Oblačno, mestimično slaba kiša, uveče razvedravanje

Novi magazin pre 31 minuta
Vreme sutra: Oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni

Vreme sutra: Oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Za vikend sunce, a jedna pojava od ponedeljka će praviti problem: RHMZ objavio novu prognozu

Za vikend sunce, a jedna pojava od ponedeljka će praviti problem: RHMZ objavio novu prognozu

Euronews pre 3 sata
Kiša neće zaobići Beograd Vremenska prognoza RHMZ najavljuje mraz od ovog datuma

Kiša neće zaobići Beograd Vremenska prognoza RHMZ najavljuje mraz od ovog datuma

Alo pre 3 sata
Za vikend moguća kiša ,tempetarura do 17 stepeni

Za vikend moguća kiša ,tempetarura do 17 stepeni

Zoom UE pre 4 sati
Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji: Ovi delovi biće prvi na udaru kiše, evo kada i ostali

Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji: Ovi delovi biće prvi na udaru kiše, evo kada i ostali

Telegraf pre 4 sati
Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Press: Funkcionalan REM važan za buduće izbore, a i da ispravi trenutnu situaciju u medijima

Press: Funkcionalan REM važan za buduće izbore, a i da ispravi trenutnu situaciju u medijima

N1 Info pre 6 minuta
Ministarstvo prosvete: Na budžet i sa manje od 48 ESPB bodova

Ministarstvo prosvete: Na budžet i sa manje od 48 ESPB bodova

RTV pre 6 minuta
Zbog Danke Nešović roditelji učenika Pete gimnazije uputili pismo UNICEF-u, Savetu Evrope i Delegaciji EU

Zbog Danke Nešović roditelji učenika Pete gimnazije uputili pismo UNICEF-u, Savetu Evrope i Delegaciji EU

Nova pre 6 minuta
Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

N1 Info pre 6 minuta
Kako će SAIFA promeniti Srbiju - AI "antena fabrika" pokreće inovacije, modernizuje zdravstvo i agrar i promoviše srpski jezik…

Kako će SAIFA promeniti Srbiju - AI "antena fabrika" pokreće inovacije, modernizuje zdravstvo i agrar i promoviše srpski jezik u Evropi

Ekapija pre 1 minut