Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Subota u Novom Sadu biće umereno oblačna, ali suva.

Minimalna dnevna temperatura biće 8 stepeni, dok će maksimalna dostići 16 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a ponegde i kratkotrajno jak. Od nedelje do utorka će biti hladno, uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano. U nedelju će se u Novom Sadu temperatura kretati između 2 i 13, dok će u ponedeljak biti između 0 i 16 stepeni. U drugoj polovini naredne sedmice biće povećanja oblačnosti i ponegde se očekuje kiša, ali će biti