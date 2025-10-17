Uhapšen lopov koji je krao automobile, satove, pasoše, parfeme, alkohol…

Uhapšen lopov koji je krao automobile, satove, pasoše, parfeme, alkohol…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su A. R. (1995) iz okoline Kovačice, zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnih nedelju dana na teritoriji grada izvršio više krađa i teških krađa, kao i krivična dela neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i pokušaj istog dela.

Kako je saopštila policija, A. R. se sumnjiči da je iz četiri otključana automobila — dva „Opela“, „Škode“ i „Folksvagena“ — ukrao dva ručna sata, parfem, fleš memoriju, plastičnu repliku pištolja, ključeve i dokumentaciju vozila, kao i tri pasoša. Osumnjičeni je, prema navodima, provalio i u jednu kuću iz koje je odneo dva mala kućna aparata i veću količinu alkoholnih pića. Takođe, sumnja se da je ukrao „Pežo“, koji je bio otključan, odvezao ga i ostavio na drugoj
