Snažan udarac za EU: Dve supersile otvaraju novu stranicu – sprečen najgori scenario za ceo svet

Sputnik pre 19 minuta
Snažan udarac za EU: Dve supersile otvaraju novu stranicu – sprečen najgori scenario za ceo svet

Odluka Donalda Trampa da odustane od isporuke „tomahavka“ Kijevu, kao i najava susreta s Vladimirom Putinom u Budimpešti, šalje jak signal svetu — da Rusija i SAD rade na rešavanju sukoba u Ukrajini i da ne dozvoljavaju da odnosi između Moskve i Vašingtona skliznu u spiralu eskalacije. Jačanje veza između dve supersile je i snažan udarac za EU.

Ovako ruski ekspert Vladimir Batjuk ocenjuje ključne rezultate telefonskog razgovara Putina i Trampa. „Sama činjenica da je taj razgovor održan ima veoma veliki značaj. To je dokaz da se bilateralni rusko-američki odnosi razvijaju. Oni nisu prekinuti, iako su se mnogi nadali da je, recimo, impuls samita na Aljasci već potpuno iscrpljen i da od toga ništa nije ostalo. U realnosti se vidi da Moskva i Vašington mogu da vode normalan dijalog, i to je, po mom
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Tramp i Zelenski u Beloj kući; Lider SAD - isporuka "tomahavka" izazvala bi eskalaciju

Tramp i Zelenski u Beloj kući; Lider SAD - isporuka "tomahavka" izazvala bi eskalaciju

Sputnik pre 8 minuta
Uživo završen sastanak u Beloj kući Zelenski: "Vi nama tomahavke, mi vama dronove"; Tramp: "Volim rešavati ratove, rešio sam…

Uživo završen sastanak u Beloj kući Zelenski: "Vi nama tomahavke, mi vama dronove"; Tramp: "Volim rešavati ratove, rešio sam 8, ovo će biti deveti za mene"

Blic pre 29 minuta
Hoće li preko Srbije? Putin do Mađarske može stići samo ovom rutom Lovci NATO ga čekau, imaju li ovlašćenje za presretanje?…

Hoće li preko Srbije? Putin do Mađarske može stići samo ovom rutom Lovci NATO ga čekau, imaju li ovlašćenje za presretanje?

Dnevnik pre 14 minuta
Stoltenberg: Moramo da razgovaramo sa Rusijom

Stoltenberg: Moramo da razgovaramo sa Rusijom

Politika pre 9 minuta
Razgovarali Putin i Orban: Mađarski premijer izrazio spremnost da olakša dogovore za mogući rusko-američki samit u Budimpešti…

Razgovarali Putin i Orban: Mađarski premijer izrazio spremnost da olakša dogovore za mogući rusko-američki samit u Budimpešti

Kurir pre 1 sat
Zelenski predlaže dil: Sad da kupi ukrajinske dronove - vi ih nemate, mi ih imamo i pravimo na hiljade! (video)

Zelenski predlaže dil: Sad da kupi ukrajinske dronove - vi ih nemate, mi ih imamo i pravimo na hiljade! (video)

Pravda pre 2 sata
Putin i Orban na vezi; Pripreme u punom jeku

Putin i Orban na vezi; Pripreme u punom jeku

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonEURusijaBudimpeštaKijevDonald Trampsvetsadmirovni pregovoriSamit

Svet, najnovije vesti »

Izraelci ubili palestinskog dečaka (10) dok je igrao fudbal: Vojska se sramno pravdala: "Bacao je kamenje na nas"

Izraelci ubili palestinskog dečaka (10) dok je igrao fudbal: Vojska se sramno pravdala: "Bacao je kamenje na nas"

Blic pre 1 sat
Srušio se avion: Sa preko 3.600 metara obrušio se za manje od jednog minuta: Niko nije preživeo (video)

Srušio se avion: Sa preko 3.600 metara obrušio se za manje od jednog minuta: Niko nije preživeo (video)

Blic pre 1 sat
Francuska policija uhapsila četiri čoveka zbog sumnje da su hteli da ubiju ruskog aktivistu

Francuska policija uhapsila četiri čoveka zbog sumnje da su hteli da ubiju ruskog aktivistu

Danas pre 1 sat
Britanski princ Endru se odrekao svih počasti: Odluka došla nakon objavljivanja posthumnih memoara Virdžinije Roberts Džufre…

Britanski princ Endru se odrekao svih počasti: Odluka došla nakon objavljivanja posthumnih memoara Virdžinije Roberts Džufre

Blic pre 1 sat
Poznato šta je izazvalo eksploziju u zgradu u Bukureštu, u kojoj su stradale tri osobe

Poznato šta je izazvalo eksploziju u zgradu u Bukureštu, u kojoj su stradale tri osobe

Danas pre 1 sat