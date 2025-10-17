Pitali smo ChatGPT ko će pobediti u duelu Baskonije i Partizana, deluje da će ponovo biti nervoze

Duel između Baskonije i Partizanau okviru petog kola Evrolige na programu je večeras od 20.45, a ovog puta veštačka inteligencija dala je prednost crno-belima.

Baskonija se dosta muči sa povredama i izostalim igračima koji neće biti u protokolu u ovom meču, pa su samim tim šanse Partizana porasle. Tako to vidi i veštačka inteligencija. Predikcija: Baskonija 78 - 82 Partizan Komentar: Baskonia je oslabljen bez Trenta Foresta, Markusa Howarda i Rodionsa Kurucsa — što značajno smanjuje njihov ofanzivni potencijal i rotaciju. Partizan, iako bez Šejka Miltona, ima jači kolektiv i bolju kontrolu ritma, naročito na gostovanju i