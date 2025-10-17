Piksi se oprostio od reprezentacije Srbije: “Uspeli smo”

Dragan Stojković, doskorašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije, oglasio se posle vesti o njegovom odlasku sa te pozicije.

Nakon odluke Izvršnog odbora FSS da sporazumno raskine saradnju sa Piksijem i njegovim štabom, saopštenjem za javnost oglasio se i bivši selektor srpske A reprezentacije. “Posle četiri i po godine, nisam više na mestu selektora A reprezentacije Srbije. Želim pre svega da se najiskrenije zahvalim Fudbalskom savezu Srbije na ukazanom poverenju – bila mi je čast i velika privilegija da vodim nacionalni tim svoje zemlje. Zajedno smo uspeli da napravimo istorijski