Sijarto se oglasio o razgovoru Orbana i Putina

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana već bi trebalo da je u toku, bio je planiran za 11 časova po srednjoevropskom vremenu, izjavio je ministar za spoljno ekonomske veze Mađarske Peter Sijarto.

„Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i ja smo se dogovorili da predsednik Putin i mađarski premijer održe telefonski razgovor danas u 11:00 časova po mađarskom vremenu (12:00 časova po moskovskom vremenu). Verujem da je on već u toku“, rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti. Prema njegovim rečima, datum i detalji samita Rusija-SAD u Mađarskoj zavise od toga da li će i kakav će biti ishod sastanka ministara spoljnih poslova dve zemlje