Sijarto se oglasio o razgovoru Orbana i Putina

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Sijarto se oglasio o razgovoru Orbana i Putina

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana već bi trebalo da je u toku, bio je planiran za 11 časova po srednjoevropskom vremenu, izjavio je ministar za spoljno ekonomske veze Mađarske Peter Sijarto.

„Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i ja smo se dogovorili da predsednik Putin i mađarski premijer održe telefonski razgovor danas u 11:00 časova po mađarskom vremenu (12:00 časova po moskovskom vremenu). Verujem da je on već u toku“, rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti. Prema njegovim rečima, datum i detalji samita Rusija-SAD u Mađarskoj zavise od toga da li će i kakav će biti ishod sastanka ministara spoljnih poslova dve zemlje
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Priprema se rusko-američki samit: Orban na zadatku - Kremlj optimističan

Priprema se rusko-američki samit: Orban na zadatku - Kremlj optimističan

Pravda pre 18 minuta
Posle razgovora Trampa i Putina: ništa od „tomahavki“ za Ukrajinu

Posle razgovora Trampa i Putina: ništa od „tomahavki“ za Ukrajinu

Politika pre 3 minuta
Vučić (ponovo) najavljuje završetak Fruškogorskog koridora: Radovi kasne, rokovi se godinama pomerali

Vučić (ponovo) najavljuje završetak Fruškogorskog koridora: Radovi kasne, rokovi se godinama pomerali

Nova ekonomija pre 48 minuta
Zbunjujuće poruke iz Moskve i Vašingtona: Tramp tvrdi da je sastanak dogovoren, Rusija ćuti!

Zbunjujuće poruke iz Moskve i Vašingtona: Tramp tvrdi da je sastanak dogovoren, Rusija ćuti!

Alo pre 1 sat
Fico o pregovorima Rusije i SAD: Ako rezultiraju mirom, to će biti jedan od najvećih događaja veka

Fico o pregovorima Rusije i SAD: Ako rezultiraju mirom, to će biti jedan od najvećih događaja veka

Večernje novosti pre 58 minuta
Kremlj savršeno tempirao: Kako su rakete Tomahavk naterale Putina da pozove Belu kuću

Kremlj savršeno tempirao: Kako su rakete Tomahavk naterale Putina da pozove Belu kuću

Danas pre 2 sata
Zelenski sleteo u Vašington: Očekuje se razgovor sa Trampom o oružju

Zelenski sleteo u Vašington: Očekuje se razgovor sa Trampom o oružju

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaBudimpeštaMađarskavestiViktor OrbanRegion

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove cene goriva u Srbiji uz komentare o sankcijama i poseti Gaspromnjefta

Nove cene goriva u Srbiji uz komentare o sankcijama i poseti Gaspromnjefta

Naslovi.ai pre 29 minuta
Čuvena čačanska jabuka pretrpela ozbiljan udarac

Čuvena čačanska jabuka pretrpela ozbiljan udarac

Kamatica pre 28 minuta
Promet na Produktnoj berzi 6.422 tone, najviše se trgovalo kukuruzom

Promet na Produktnoj berzi 6.422 tone, najviše se trgovalo kukuruzom

RTV pre 8 minuta
Priprema se rusko-američki samit: Orban na zadatku - Kremlj optimističan

Priprema se rusko-američki samit: Orban na zadatku - Kremlj optimističan

Pravda pre 18 minuta
"Prinudili su me da predložim carine Kini od 100 odsto!" Tramp priznao da to nije održivo

"Prinudili su me da predložim carine Kini od 100 odsto!" Tramp priznao da to nije održivo

Blic pre 33 minuta