Danas slavimo zaštitnicu žena Ovo nikako ne smete da uradite!

Sveta mučenica Haritina je ranohrišćanska svetiteljka iz trećeg veka. Upravo danas Srpska pravoslavna crkva obeležava njen dan.

Ona se do danas se smatra zaštitnicom nevinih i smernih devojaka i žena. Veruje se da će upravo Sveta Haritina pomoći svima koji danas zapadnu u nevolje. U ranoj mladosti rešila je da postane Hristova nevesta, a to beše vreme kad je car Dioklecijan naredio veliki progon hrišćana. U tom progonu Haritina je uhvaćena i izvedena pred sud. Pošto je odbila da se pokloni paganskim božanstvima, stavili su je na strašne muke, ošišali do glave i po glavi posuli vrelo
Danas je sveta Haritina: Zaštitnica ćena, veruje se da molba donosi pomoć svima u nevolji

Danas je sveta Haritina Zaštitnica je žena, a njena priča je jedna od najpotresnijih u hrišćanstvu

