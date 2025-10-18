Oglasio se ministar nakon tragedije kod sremske mitrovice Ispitati sve okolnosti, vozač dobio produženje lekarskog uverenja u 69. godini

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas povodom nesreće koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više osoba povređeno, da treba ispitati sve okolnosti, jer je vozač u 69. godini dobio produžetak lekarskog uverenja neograničeno i da je prema informacijama saobraćajne policije vozač kriv, zbog neprilagođene brzine.

- Tri osobe su izgubile život. Bilo je ukupno više od 80 putnika, 57 mislim da je povređeno, još sedam ili osam osoba se trenutno nalazi u teškom stanju, ali za sada su stabilni. Tako da ovo je teška nesreća. Kako su mi rekli iz saobraćajne policije, krivac je vozač, neprilagođena brzina. Naravno, to je sada stvar za analizu - rekao je Dačić za TV Prva. Dodao je da je i za analizu koliki je broj godina koji vozači treba da imaju i da treba ispitati sve okolnosti