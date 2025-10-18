"Tvoja mama!" Trampova portarolka izgubila strpljenje pa pokopala levičarskog novinara

Portparolka Bele kuće Karolina Levit neuobičajeno je odgovorila na pitanje američkog novinara na pitanje zašto je glavni grad Mađarske izabran za mesto susreta američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina

"HuffPost" je kontaktirao Trampove glavne portparole u ​​Beloj kući sa očiglednim pitanjem: Zašto Budimpešta? Mađarska prestonica je bila mesto potpisivanja Budimpeštanskog memoranduma iz 1994. godine, u kojem se Ukrajina odrekla hiljada komada nuklearnog oružja koje je nasledila nakon raspada Sovjetskog Saveza u zamenu za garancije da će Rusija poštovati teritorijalni integritet Ukrajine. S obzirom na sve navedeno, "HuffPost" je pitao Belu kuću: Ko je izabrao