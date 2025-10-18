Ana Trišić Babić biće predložena za v.d. predsednika Republike Srpske

Blic pre 2 sata
Ana Trišić Babić biće predložena za v.d. predsednika Republike Srpske

Ana Trišić Babić biće predložena za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske, potvrđeno je za RTRS iz više izvora.

Ovaj predlog usaglašen je na sastanku vladajuće koalicije koji je večeras održan u Palati Republike u Banjaluci. Bilo je planirano da Željka Cvijanović bude ovlašćena od strane Narodne skupštine Republike Srpske o privremenom obavljanju poslova iz nadležnosti predsednika Republike Srpske, ali je ipak došlo do promene, navodi RTRS. Ana Trišić-Babić je od 2007. do 2015. godine obavljala funkciju zamenika ministra spoljnih poslova u Savetu ministara BiH. Duže od 15
