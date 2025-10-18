Sankcije ukinute: Četvoro zvaničnika RS oslobođeno američke "crne liste"! Dodik poručio: Sve je bilo politički motivisano!…

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je, povodom ukinutih sankcija zvaničnicima Republike Srpske da su sankcije bile politički motivisane "od prethodne američke administracije, pre svega Bajdenovih ljudi".

"Četiri osobe koje su bile na liste sankcija SAD, počele su da se skidaju (sa liste sankcija) pre 15-20 dana i danas su konačno završene sve procedure. Oni su oslobođeni sankcija, kao što ste mogli da vidite i primetite", naglasio je Dodik, prenosi Radio-televizija Republike Srpske. On je istakao da veruje da će imati priliku da ''s odgovornim ljudima razgovara i na tu temu kada za to dođe vreme''. "Uspevamo da nekima kažemo da je sve politički motivisano, i