Kreni-promeni: Pored Generalštaba, vlast bi da bez zaštite ostavi još 15 kulturnih dobara

"Novim tumačenjem vidi se namera vlasti da se zaštita ukloni sa mnogo šireg poteza, praktično do Slavije, čime bi bez zaštite ostalo još 15 objekata, uključujući Vaznesenjsku crkvu, Amam kneza Miloša, Jugoslovensko-dramsko pozorište, Studentski kulturni centra, pa čak i zgradu Vlade Srbije", naveo je taj pokret na društvenoj mreži Instagram.

Dodali su da se zgrada Generalštaba nalazi u zoni koja je pod tri režima zaštite, jer je deo prostorno kulturno-istorijske celine oko Ulice kneza Miloša i ima zaštitu dva pojedinačna kulturna dobra iz 19. veka koja se nalaze na istoj parceli - Kasarnu Sedmog puka i Stari Generalštab, i zaštitu zgrada Generalštaba A i B iz 1960-ih godina.

"Vlast je u Skupštini zatražila hitno autentično tumačenje leks specijalisa nakon što se ispostavilo da Kompleks Generalštaba i dalje ima status kulturnog dobra i pored toga što su ga upravo poslanici vlasti većinski na skupštinskom glasanju usvojili kako bi tu mogao da se zidaju hotel i druge zgrade", ukazali su iz Kreni-promeni.

Prema njihovim navodima, leks specijalis je "neustavan", jer se njime suspenduje pravni poredak zbog izgradnje luksuznog kompleksa američkog investitora i ukidaju se standardi ustanovljeni opštim zakonima.