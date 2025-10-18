Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Tanjug
Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašingtonu da će Srbija učiniti sve kako bi se našlo rešenje za finansijske transakcije na pumpama Naftne industrije Srbije. "Nadamo se da ćemo naći rešenje za taj problem", rekao je Mali za Tanjug povodom upozorenja koja su stigla iz SAD Narodnoj banci Srbije zbog mogućnosti da se na pumpama NIS-a plaća Dina karticom. Ministar Mali je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpuno
