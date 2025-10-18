Ruski predsednik može u Budimpeštu! Eu: Nećemo sprečiti Putina i Lavrova da uđu u zemlje članice

Kurir pre 1 sat
Evropska komisija je saopštila da Evropska unija ne zabranjuje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ili njegovom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu ulazak u zemlje članice. „Sastanak još nije potvrđen i nećemo komentarisati hipotetičke scenarije.

Međutim, ako se održi, nema zabrana putovanja kao takvih“, rekao je portparol Komisije. Komentarišući nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje Putina, on je dodao da postoje „potencijalni izuzeci koje države članice mogu da odobre, ali takvi izuzeci moraju biti izdati pojedinačno u svakoj zemlji“. Kurir.rsRojters
Alo pre 1 sat
