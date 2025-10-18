Uhapšena žena (50) u Obrenovcu: Policija izvršila pretres 2 poslovna objekta i privela osumnjičenu - zaplenjeno 239 paklica cigareta i skoro 9 kila duvana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu i Poreskom upravom, uhapsili su M.

M. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policijski službenici su cigarete pronašli pretresom dva poslovna objekta u okviru trgovinske radnje koje osumnjičena koristi i tom prilikom oduzeli 239 paklica cigareta bez akciznih markica i sa akciznim markicama drugih država, kao i 8,8 kilograma rezanog duvana. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti
