Sedmoro i dalje na intenzivnoj nezi posle prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice – lekari otkrivaju detalje o povredama

Stanje 39 osoba povređenih u jučerašnjem prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice je nepromenjeno, potvrđeno je za RTS u Opštoj bolnici u ovom gradu.

Sedam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj nezi, dvadesetoro je smešteno na Odeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji. Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić rekao je da se sedam pacijenata nalazi na odeljenju Intenzivne nege i da je njihovo zdravstveno stanje stabilno. – Imaćemo u narednim danima nove informacije, a ono što je bitno je da je u jedinici intenzivne terapije svih ovih sedam pacijenata za sada stabilno – rekao je