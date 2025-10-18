U ponedeljak Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici

Moj Novi Sad pre 33 minuta
U ponedeljak Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici

Gradsko veće Sremske Mitrovice donelo je odluku da ponedeljak bude proglašen za Dan žalosti u ovom gradu zbog tragedije u prevrtanju autobusa.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih i zahvalio svim zdravstvenim radnicima koji su juče, po njegovim rečima, pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost. – Izražavam najdublja saučešća porodicama stradalih i želim brzo ozdravljenje svim pacijentima u Mitrovačkoj bolnici. Zadnje dve godine slušali smo kritike o bolnici, ali ono što su juče uradili lekari, medicinske sestre i tehničari bilo je
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Dačić: Vozač kriv za prevrtanje autobusa kod Sremske Mitrovice

Dačić: Vozač kriv za prevrtanje autobusa kod Sremske Mitrovice

Vreme pre 53 minuta
„Glavom je razbila staklo i izletela iz vozila“: Potresna ispovest žene koja je sedela pored Ljilje koja je poginula u…

„Glavom je razbila staklo i izletela iz vozila“: Potresna ispovest žene koja je sedela pored Ljilje koja je poginula u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice

Nova pre 29 minuta
"U prvim satima smo imali preko 100 davaoca krvi": Redovi ispred Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici: Građani daju krv za…

"U prvim satima smo imali preko 100 davaoca krvi": Redovi ispred Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici: Građani daju krv za povređene u prevrtanju autobusa

Blic pre 34 minuta
"U prvim satima smo imali preko 100 davaoca krvi": Redovi ispred Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici: Građani daju krv za…

"U prvim satima smo imali preko 100 davaoca krvi": Redovi ispred Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici: Građani daju krv za povređene u prevrtanju autobusa

Blic pre 34 minuta
"Vozač je u 69. godini dobio produženje lekarskog uverenja neograničeno": Dačić otkrio šta je šta je uzrok prevrtanja autobusa…

"Vozač je u 69. godini dobio produženje lekarskog uverenja neograničeno": Dačić otkrio šta je šta je uzrok prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice

Blic pre 24 minuta
Oglasila se kompanija čiji radnici su doživeli tešku nesreću kod Sremske Mitrovice! Pružićemo porodicama punu podršku i pomoć!…

Oglasila se kompanija čiji radnici su doživeli tešku nesreću kod Sremske Mitrovice! Pružićemo porodicama punu podršku i pomoć!

Kurir pre 49 minuta
Stanje povređenih u nesreći kod Sremske Mitrovice nepromenjeno, sedmoro na Intenzivnoj nezi

Stanje povređenih u nesreći kod Sremske Mitrovice nepromenjeno, sedmoro na Intenzivnoj nezi

RTS pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska MitrovicaBranislav Nedimović

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac koji je u Bujanovcu pucao iz vozila u pokretu posle utakmice Srbija-Albanija

Uhapšen muškarac koji je u Bujanovcu pucao iz vozila u pokretu posle utakmice Srbija-Albanija

N1 Info pre 58 minuta
Uhapšen mladić jer je pucao iz vozila nakon fudbalske utakmice Srbija- Albanija

Uhapšen mladić jer je pucao iz vozila nakon fudbalske utakmice Srbija- Albanija

Jugmedia pre 53 minuta
Uhapšen muškarac koji je pucnjima iz vozila proslavljao pobedu Albanije

Uhapšen muškarac koji je pucnjima iz vozila proslavljao pobedu Albanije

Vranje news pre 58 minuta
Hapšenje zbog pucnjave u Bujanovcu posle pobede Albanije

Hapšenje zbog pucnjave u Bujanovcu posle pobede Albanije

Bujanovačke pre 59 minuta
Dačić: Vozač kriv za prevrtanje autobusa kod Sremske Mitrovice

Dačić: Vozač kriv za prevrtanje autobusa kod Sremske Mitrovice

Vreme pre 53 minuta