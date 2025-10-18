Alimpijević isključen, Bešiktaš slavio i ostao perfektan

Košarkaši Bešiktaša, koje predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, ostvarili su četvrtu pobedu u turskom prvenstvu savladavši Esenler Erokspor rezultatom 84:80 u susretu četvrtog kola.

Iako je Bešiktaš tokom većeg dela meča imao kontrolu i dvocifrenu prednost, rival je u završnici uspeo da se vrati i priđe na samo dva poena razlike. Ipak, tim iz Istanbula je uspešno sačuvao vođstvo i upisao novi trijumf. Trener Dušan Alimpijević isključen je 19 sekundi pre kraja meča, pošto je zaradio drugu tehničku grešku. Najzaslužniji za pobedu Bešiktaša bio je Džona Metjus sa 26 poena, tri skoka i četiri asistencije, dok je Entoni Braun dodao 13 poena uz
