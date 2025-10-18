Oblačno sa slabom kišom, uveče razvedravanje

RTS pre 36 minuta
Oblačno sa slabom kišom, uveče razvedravanje

Oblačno vreme sa slabom kišom tokom dana, a razvedravanje posle podne i uveče. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.

Ujutro i pre podne mestimično slaba kiša, a posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine biće suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren, na severu ponegde kratkotrajno jak severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni. U Beogradu je moguća slaba kiša, a od podneva razvedravanje, s temperaturom do 15 stepeni. Hladnije vreme bez padavina, s
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Stiže prvi mraz! Rhmz izdao upozorenje: Poledica, kiša i nagli pad temperature – zima kuca na vrata Srbije!

Stiže prvi mraz! Rhmz izdao upozorenje: Poledica, kiša i nagli pad temperature – zima kuca na vrata Srbije!

Alo pre 21 minuta
(Mape) od: -2 i to u gradovima, pa do skoro +30 u jednoj nedelji! Ekstremne promene vremena: Posle vrelog afričkog vazduha…

(Mape) od: -2 i to u gradovima, pa do skoro +30 u jednoj nedelji! Ekstremne promene vremena: Posle vrelog afričkog vazduha stiže polarni vrtlog

Blic pre 26 minuta
(Mape) od: -2 i to u gradovima, pa do skoro +30 u jednoj nedelji! Ekstremne promene vremena: Posle vrelog afričkog vazduha…

(Mape) od: -2 i to u gradovima, pa do skoro +30 u jednoj nedelji! Ekstremne promene vremena: Posle vrelog afričkog vazduha stiže polarni vrtlog

Blic pre 26 minuta
Vremenska prognoza za 18. oktobar: Pad temperature uz obilnije padavine

Vremenska prognoza za 18. oktobar: Pad temperature uz obilnije padavine

Mondo pre 1 sat
U Srbiji danas uglavnom oblačno, posle podne razvedravanje: Temperature do 17 stepeni

U Srbiji danas uglavnom oblačno, posle podne razvedravanje: Temperature do 17 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Poznato kada nam stiže nova tura snega! U nedelju prodire hladni front, 0 stepeni i u delovima Beograda, a onda obrti za…

Poznato kada nam stiže nova tura snega! U nedelju prodire hladni front, 0 stepeni i u delovima Beograda, a onda obrti za glavobolju

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Društvo, najnovije vesti »

Stiže prvi mraz! Rhmz izdao upozorenje: Poledica, kiša i nagli pad temperature – zima kuca na vrata Srbije!

Stiže prvi mraz! Rhmz izdao upozorenje: Poledica, kiša i nagli pad temperature – zima kuca na vrata Srbije!

Alo pre 21 minuta
Stomačni virus hara ovim srpskim gradom! Evo koji simptomi i tegobe su najčešći

Stomačni virus hara ovim srpskim gradom! Evo koji simptomi i tegobe su najčešći

Alo pre 21 minuta
Danas slavimo zaštitnicu žena Ovo nikako ne smete da uradite!

Danas slavimo zaštitnicu žena Ovo nikako ne smete da uradite!

Alo pre 21 minuta
Niklo je jedinistveno mesto u Srbiji Belosavce kraj Topole sada krasi prelepo dečje selo, evo čemu će da služi

Niklo je jedinistveno mesto u Srbiji Belosavce kraj Topole sada krasi prelepo dečje selo, evo čemu će da služi

Alo pre 21 minuta
Kako je izgledala kopnena invazija na SRJ? Srpski "Sokolovi" stisli, NATO specijalci se skinuli i pobegli

Kako je izgledala kopnena invazija na SRJ? Srpski "Sokolovi" stisli, NATO specijalci se skinuli i pobegli

Alo pre 21 minuta