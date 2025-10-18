Oblačno sa slabom kišom, uveče razvedravanje

Oblačno vreme sa slabom kišom tokom dana, a razvedravanje posle podne i uveče. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.

Ujutro i pre podne mestimično slaba kiša, a posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine biće suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren, na severu ponegde kratkotrajno jak severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni. U Beogradu je moguća slaba kiša, a od podneva razvedravanje, s temperaturom do 15 stepeni. Hladnije vreme bez padavina, s