Uglavnom oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - U Srbiji će u subotu, 18. oktobra jutro biti mestimično sa slabom kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Vojvodine biće suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni, dok će se temperature kretati od četiri do 17 stepeni. U Novom Sadu će ujutro na širem području grada biti moguća slaba kiša, a od sredine dana moguće je postepeno razvedravanje i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
U Srbiji oblačno, ali stiže razvedravanje i topliji dani: Vremenska prognoza za danas i naredne dane

Glas juga pre 13 minuta
Danas u Sremskoj Mitrovici umereno oblačno, do 18 stepeni

Ozon pre 3 minuta
Danas oblačno, do 16 stepeni

Radio 021 pre 33 minuta
Posle oblačnog jutra dolazi sunce Temperatura do 17 stepeni

Dnevnik pre 38 minuta
"Najhladnija zima u poslednjih 20 godina" Meteorolog upozorava: Ovo nije Miholjsko leto, temperatura ide na +25 a onda...

Alo pre 13 minuta
Stiže prvi mraz! Rhmz izdao upozorenje: Poledica, kiša i nagli pad temperature – zima kuca na vrata Srbije!

Alo pre 1 sat
(Mape) od: -2 i to u gradovima, pa do skoro +30 u jednoj nedelji! Ekstremne promene vremena: Posle vrelog afričkog vazduha…

Blic pre 1 sat
Stanje povređenih u nesreći kod Sremske Mitrovice nepromenjeno, osam na Intenzivnoj nezi

RTV pre 13 minuta
Na današnji dan, 18. oktobar

N1 Info pre 52 minuta
RTV pre 13 minuta
Najnovije informacije o povređenima kod Sremske Mitrovice: Oglasili se iz bolnice, osam putnika autobusa i dalje na…

Kurir pre 23 minuta
"Neću ovo preživeti, ode moja: Mama..." Jauci i plač odzvanjali bolnicom u Sremskoj Mitrovici, doktori ukazivali pomoć na…

Blic pre 28 minuta