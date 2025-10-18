Početak nedelje donosi slab mraz i blagi rast temperature

Serbian News Media pre 44 minuta
Vreme u Srbiji će sutra ujutro u većem delu zemlje biti vedro i hladno, a u Vojvodini i centralnim delovima ponegde sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugozapadu i jugu biće oblačno, ponegde sa slabom kišom, a tokom dana pretežno sunčano sa postepenim razvedravanjem. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od jedan stepen do osam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra ujutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura biće oko pet
Hladni front donosi kišu i sneg u ove delove Srbije To je to - Miholjsko leto je otkazano, a od ovog datuma ćemo imati pravu zimu

Nova tura snega: Ovo će biti najhladnija zima u poslednjih 20 godina, evo kada će se zabeleti

Sutra ujutru vedro i hladno, ponegde sa mrazom

U nedelju ujutro hladno, tokom dana do 13 stepeni

Promenljivo vreme uz postepeno razvedravanje i porast temperature

Oblačno jutro i kiša u većem delu Srbije, popodne razvedravanje

Stiže prava zima Upravo se oglasio RHMZ, vreme donosi promenu već sutra

