Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je, komentarišući pripreme za mogući samit Rusija–SAD u Mađarskoj, da je prerano za kontakte sa državama poput Poljske, Bugarske ili Rumunije u vezi sa odobravanjem preleta ruskih državnih aviona kroz njihov vazdušni prostor.

Naime, kako je ukazao, u pitanju su države-članice NATO koje geografski razdvajaju Rusiju i Mađarsku. Rumunija se direktno graniči sa Mađarskom, Bugarska sa Srbijom koja se takođe graniči sa Mađarskom, dok Poljska, a potom i Slovačka, leže između Mađarske i Kalinjingradske oblasti RF, odnosno Belorusije. Prethodno se oglasila Evropska komisija koja je saopštila da svropske sankcije ne uključuju zabranu ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i ministru spoljnih poslova