Saša posle velike pobede: Dominirali smo!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Real Madrida da su druga i treća četvrtina bile odlučujuće i dodao da je njegov tim dominirao.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Real Madrid rezultatom 90:75 u petom kolu Evrolige. "Prvo čestitam igračima, verujem da smo zaslužili da pobedimo. Odlučujuće su bile druga i treća četvrtina, gde smo igrali sjajnu odbranu. Pobeda je zaslužena u svim delovima igre smo dominirali, protiv tako velikog tima, ovo je bilo zaista za uživanje. Već razmišljam o odmoru igrača i povratku nekih u tim", rekao je Obradović na konferenciji za medije.