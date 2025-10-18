Saša posle velike pobede: Dominirali smo!

Sputnik pre 43 minuta
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Real Madrida da su druga i treća četvrtina bile odlučujuće i dodao da je njegov tim dominirao.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Real Madrid rezultatom 90:75 u petom kolu Evrolige. "Prvo čestitam igračima, verujem da smo zaslužili da pobedimo. Odlučujuće su bile druga i treća četvrtina, gde smo igrali sjajnu odbranu. Pobeda je zaslužena u svim delovima igre smo dominirali, protiv tako velikog tima, ovo je bilo zaista za uživanje. Već razmišljam o odmoru igrača i povratku nekih u tim", rekao je Obradović na konferenciji za medije.
