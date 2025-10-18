Željko: Moramo strpljivije!

Vesti online pre 2 sata
Željko: Moramo strpljivije!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je posle pobede protiv Baskonije da njegova ekipa mora da bude strpljivija i dodao da su “crno-beli” odigrali izuzetno pametno u završnici duela.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u gostima Baskoniju rezultatom 91:79 u petom kolu Evrolige. “Odigrali smo drugačije nego protiv Reala. Iako je prvo poluvreme bilo dosta neujednačeno, drugo smo otvorili u dobrom ritmu. Međutim, usledio je pad, pojavila se nervoza, dozvolili smo im lake poene, posebno šuteve koje nismo smeli da im ostavimo”, rekao je Obradović. On je naveo da ga raduje što je ekipa u završinici odigrala izuzetno pametno. “Imali smo kontrolu
