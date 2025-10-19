Uživo Zelenski se još Nada tomahavku! Bukte sukobi, krvoproliće na Pokrovskom pravcu!

Rat u Ukrajini – 1.334. dan

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je i dalje optimističan u vezi sa posetom SAD i mogućnošću da Kijev dobije rakete " tomahavk", iako nije sklopio sporazum sa Donaldom Trampom. Na frontu je bilo 116 sukoba, od kojih trećina na Pokrovskom pravcu, podaci su vojske Ukrajine. BLOG UŽIVO Prema proračunima britanskog časopisa "Ekonomist", ako se nastavi sadašnji tempo ruske ofanzive, Rusiji bi za zauzimanje cele Ukrajine bilo potrebno još 103 godine. Nemački