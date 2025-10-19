Zelenski: Tramp nije rekao ni da ni ne

Politika pre 1 sat
Zelenski: Tramp nije rekao ni da ni ne

Kijev optimističan posle samita

Predsednik SAD Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastali su se u Beloj kući, povodom potencijalne isporuke američkih raketa „Tomahavk” Ukrajini. Zelenski je izjavio da je to „realno“, da je ta tema razmatrana na sastanku, ali da SAD „ne žele da izazovu eskalaciju“ sa Moskvom. „Rusija se plaši „Tomahavka”, zaista se plaši, jer je to moćno oružje“, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, koji je takođe predložio Trampu da SAD daju
Putin u telefonskom razgovoru postavio Trampu uslov za kraj rata: Traži da Ukrajina preda Rusiji jedan region, evo šta nudi zauzvrat

Ruska navođena vazdušna bomba preletela 130 kilometara – šta je pogodila; napad na naftna i gasna postrojenja u Rusiji

Uživo Zelenski se još Nada tomahavku, dok Rusi bacaju prvu navođenu vazdušnu bombu na harkov!

Evo šta Putin traži od Trampa za okončanje rata! Čeka se ishod telefonskog razgovora

Putinov uslov za kraj rata Ruski predsednik u razgovoru sa Trampom otkrio nov uslov, jedna stvar je ključna!

Vašington post: Putin traži ceo Donjeck kao uslov za mir, Tramp uzdržan

Vašington post otkriva: Evo šta je Putin tražio od Trampa u vezi oblasti Donjecka!

Hamas napao izraelske snage na jugu Gaze, IDF odgovorio vazdušnim udarima

VIDEO: Nevin proveo u zatvoru 43 godine, a sada mu preti deportacija iz SAD

Izrael nastavlja smrtonosne napade na Gazu, sukobi sa Hamasom se intenziviraju

Putin u telefonskom razgovoru postavio Trampu uslov za kraj rata: Traži da Ukrajina preda Rusiji jedan region, evo šta nudi…

Dva miliona pregleda: Ideja o izgradnji tunela Putin-Tramp između Rusije i SAD postala viralna

