Putin u telefonskom razgovoru postavio Trampu uslov za kraj rata: Traži da Ukrajina preda Rusiji jedan region, evo šta nudi zauzvrat

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Putin u telefonskom razgovoru postavio Trampu uslov za kraj rata: Traži da Ukrajina preda Rusiji jedan region, evo šta nudi…

Ruski predsednik Vladimir Putin je tokom telefonskog razgovora prošle nedelje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom zatražio da Kijev preda kontrolu nad Donjeckom, strateški važnim regionom na istoku Ukrajine, kao uslov za okončanje rata, rekla su dva visoka zvaničnika upoznata sa razgovorom za "Vašington post".

Putinovo insistiranje na Donjecku pokazuje da se ne povlači od ranijih zahteva, uprkos Trampovom optimizmu da će postići dogovor, rekli su zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti. Rusija i proruski separatisti kontrolišu delove ovog regiona od 2014. godine, ali nikada nisu uspeli da ga osvoje u potpunosti. Tramp se javno nije oglasio o Putinovom zahtevu za Donjeck. U petak, posle važnog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Moskva vešto namamila NATO u zapadnu Ukrajinu pa udarila na njegovu infrastrukturu

Moskva vešto namamila NATO u zapadnu Ukrajinu pa udarila na njegovu infrastrukturu

Politika pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom…

UKRAJINSKA KRIZA: Piloti dronova objavili snimak kako su oštetili ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

RTV pre 1 sat
Piloti dronova objavili snimak – oštećen ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

Piloti dronova objavili snimak – oštećen ruski "solncepek"; Rusi pogodili ukrajinske vozove s vojnom opremom

RTS pre 48 minuta
Otkriven novi Putinov uslov za kraj rata?

Otkriven novi Putinov uslov za kraj rata?

Vesti online pre 2 sata
Vašington post: Putin od Trampa zahtevao da Kijev preda potpunu kontrolu nad Donjeckom

Vašington post: Putin od Trampa zahtevao da Kijev preda potpunu kontrolu nad Donjeckom

NIN pre 2 sata
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusija ove nedelje upotrebila 50 raketa, 3.270 dronova i 1.370 bombi

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusija ove nedelje upotrebila 50 raketa, 3.270 dronova i 1.370 bombi

Euronews pre 1 sat
Vašington post: Putin traži ceo Donjeck kao uslov za mir, Tramp uzdržan

Vašington post: Putin traži ceo Donjeck kao uslov za mir, Tramp uzdržan

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonRusijaDonjeckKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Lopovi za sedam minuta ukrali nakit „neprocenjive“ vrednosti iz Luvra

Lopovi za sedam minuta ukrali nakit „neprocenjive“ vrednosti iz Luvra

BBC News pre 3 minuta
Španski grad zabranio udomljavanje crnih mačaka tokom Noći veštica

Španski grad zabranio udomljavanje crnih mačaka tokom Noći veštica

N1 Info pre 2 minuta
Krađa u Luvru, muzej danas zatvoren

Krađa u Luvru, muzej danas zatvoren

Beta pre 13 minuta
„Trampov mirovni plan na ivici opstanka i može biti razoružan zbog dva nerešena problema“: Analiza američkog profesora za…

„Trampov mirovni plan na ivici opstanka i može biti razoružan zbog dva nerešena problema“: Analiza američkog profesora za Gardijan

Danas pre 18 minuta
Detalji spektakularne pljačke u Luvru: Uz pomoć merdevina do dragulja "neprocenjive vrednosti"

Detalji spektakularne pljačke u Luvru: Uz pomoć merdevina do dragulja "neprocenjive vrednosti"

Euronews pre 2 minuta