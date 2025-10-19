Uživo Zelenski se još Nada tomahavku, dok Rusi bacaju prvu navođenju vazdušnu bombu na harkov!

Rat u Ukrajini – 1.334. dan

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je i dalje optimističan u vezi sa posetom SAD i mogućnošću da Kijev dobije rakete " tomahavk", iako nije sklopio sporazum sa Donaldom Trampom. Na frontu je bilo 116 sukoba, od kojih trećina na Pokrovskom pravcu, podaci su vojske Ukrajine. BLOG UŽIVO "JEDNOSTAVNO SU UNIŠTILI SVE" Drastični potez Rusije šokirao je Zapad, tvrdi američki obaveštajni oficir Rusija je navela NATO da poveruje da može bezbedno da rasporedi skladišta