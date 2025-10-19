Uživo Zelenski se još Nada tomahavku, dok Rusi bacaju prvu navođenu vazdušnu bombu na harkov!

Rat u Ukrajini – 1.334. dan

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je i dalje optimističan u vezi sa posetom SAD i mogućnošću da Kijev dobije rakete " tomahavk", iako nije sklopio sporazum sa Donaldom Trampom. Na frontu je bilo 116 sukoba, od kojih trećina na Pokrovskom pravcu, podaci su vojske Ukrajine. BLOG UŽIVO PAKAO U RUSIJI! Ukrajinski dronovi pogodili najveće gasno postrojenje na svetu – plamen gutao fabriku, čitava oblast bez interneta! Rusko postrojenje za preradu gasa Orenburg,