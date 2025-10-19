Bivši košarkaš Barselone vidi Zvezdu na fajnal-foru

Bivši košarkaš Barselone vidi Zvezdu na fajnal-foru

Čimeze Metu se trenutno oporavlja od teške povrede ahilove tetive, ali je dao odgovor na pitanje koje bi ekipe mogle da se nađu na fajnal-foru.

Bivši košarkaš Barselone je svoje slobodno vreme proveo tako što je odgovarao na pitanja putem društvenih mreža. Jedno od pitanje je bilo, koje će ekipe će se naći na fajnal-foru Evorlige, koji se ove sezone održava u Atini. "Monako, Pana, Crvena zvezda, Fener", odgovorio je Metu. Crvena zvezda posle pet kola Evrolige ima učinak od tri pobede i dva poraza.
