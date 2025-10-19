Krađa u Luvru, muzej danas zatvoren

Beta pre 1 sat

Nakit neprocenjive vrednosti ukraden je jutros iz muzeja Luvr u Parizu, lopovi su pobegli, a muzej je objavio da će biti zatvoren "zbog vanrednih razloga", potvrđeno je iz više izvora.

Krađa se desila jutros između 9.30 i 9.40, a lopovi su ušli u muzej koji se nalazi u centru glavnog grada Francuske, ukrali više predmeta pre nego što su pobegli, saznaje agencija Frans pres iz izvora bliskih slučaju.

Iznos plena je neprocenjive vrednosti, izjavio je danas francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

On je rekao francuskim medijima da su "tri ili četiri lopova obavili krađu za sedam minuta".

Ušli su u muzej spolja pomoću dizalice koja je bila na kamionu i upali u salu Apolon gde su se koncentrisali na dve vitrine.

Ministarka kulture Rašida Dati prethodno je javila da se dogodila krađa na otvaranju muzeja Luvr u Parizu, a muzej je objavio da će biti zatvoren "iz vanrednih razloga".

"Krađa se dogodila jutros na otvaranju Muzeja. Nema povređenih. Ja sam na licu mesta sa timovima iz muzeja i policije. U toku je utvrđivanje činjenica", napisala je ranije Dati na mreži Iks.

Ministarki sa kasnije pridružio ministar unutrašnjih poslova Nunjez.

Jedan policijski izvor rekao je da su lopovi bili opremljeni malim motornim testerama.

Skuter koji su koristili je nađen posle njihovog bekstva.

Otvorena je istraga za krađu organizovane bande i zločinačko udruživanje, a vodi je Brigada za suzbijanje banditizma sudske policije uz podršku Centralne kancelarije za borbu protiv trgovine kulturnim predmetima, rečeno je za agenciju Frans pres u tužilaštvu u Parizu.

U tužilaštvu je rečeno da se tačna vrednost ukradenih predmeta još procenjuje.

Kako navodi Frans pres, za sada nije moguće stupiti u kontakt sa predstavnicima muzeja.

Zvaničnici muzeja su na mreži Iks potvrdili da će danas Luvr ostati zatvoren iz vanrednih razloga.

Francuski dnevnik Parizijen (Le Parisien) javio je da su kriminalci ušli u muzej preko fasade koja gleda na Senu gde je u toku rekonstrukcija. Prema njihovom izveštaju upotrebili su dizalicu za teret da direktno uđu u ciljanu prostoriju u galeriji Apolo.

Pošto su polomili prozore oni su, kako prenosi list, ukrali "devet komada nakita iz kolekcije Napoleona i carice".

Više francuskih muzeja je nedavno bilo na meti krađa, što ukazuje na moguće propuste u zaštitnim merama i nadzoru, piše agencija Frans pres.

Agencija AP prenosi da Luvr ima dugu istoriju krađa i pokušaja krađa. Najčuvenija je bila 1911. kada je Mona Liza nestala iz svog okvira, a ukrao je Vinćenco Peruđa, bivši radnik koji se sakrio u muzeju i izašao iz njega sa slikom pod kaputom. Slika je pronađena dve godine kasnije u Firenci, a ta epizoda je doprinela portret Leonarda da Vinčija postane njegovo najpoznatije umetničko delo.

Luvr je najposećeniji muzej na svetu sa gotovo devet miliona posetilaca u 2024.godini, od kojih je 80 odsto stranaca.

(Beta, 19.10.2025)