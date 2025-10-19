Krađa u Luvru, muzej danas zatvoren

Beta pre 1 sat

Nakit neprocenjive vrednosti ukraden je jutros iz muzeja Luvr u Parizu, lopovi su pobegli, a muzej je objavio da će biti zatvoren "zbog vanrednih razloga", potvrđeno je iz više izvora. 

Krađa se desila jutros između 9.30 i 9.40, a lopovi su ušli u muzej koji se nalazi u centru glavnog grada Francuske, ukrali više predmeta pre nego što su pobegli, saznaje agencija Frans pres iz izvora bliskih slučaju.

Iznos plena je neprocenjive vrednosti, izjavio je danas francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

On je rekao francuskim medijima da su "tri ili četiri lopova obavili krađu za sedam minuta".

Ušli su u muzej spolja pomoću dizalice koja je bila na kamionu i upali u salu Apolon gde su se koncentrisali na dve vitrine.

Ministarka kulture Rašida Dati prethodno je javila da se dogodila krađa na otvaranju muzeja Luvr u Parizu, a muzej je objavio da će biti zatvoren "iz vanrednih razloga".

"Krađa se dogodila jutros na otvaranju Muzeja. Nema povređenih. Ja sam na licu mesta sa timovima iz muzeja i policije. U toku je utvrđivanje činjenica", napisala je ranije Dati na mreži Iks.

Ministarki sa kasnije pridružio ministar unutrašnjih poslova Nunjez.

Jedan policijski izvor rekao je da su lopovi bili opremljeni malim motornim testerama.

Skuter koji su koristili je nađen posle njihovog bekstva. 

Otvorena je istraga za krađu organizovane bande i zločinačko udruživanje, a vodi je Brigada za suzbijanje banditizma sudske policije uz podršku Centralne kancelarije za borbu protiv trgovine kulturnim predmetima, rečeno je za agenciju Frans pres u tužilaštvu u Parizu.

U tužilaštvu je rečeno da se tačna vrednost ukradenih predmeta još procenjuje.

Kako navodi Frans pres, za sada nije moguće stupiti u kontakt sa predstavnicima muzeja.

Zvaničnici muzeja su na mreži Iks potvrdili da će danas Luvr ostati zatvoren iz vanrednih razloga.

Francuski dnevnik Parizijen (Le Parisien) javio je da su kriminalci ušli u muzej preko fasade koja gleda na Senu gde je u toku rekonstrukcija. Prema njihovom izveštaju upotrebili su dizalicu za teret da direktno uđu u ciljanu prostoriju u galeriji Apolo. 

Pošto su polomili prozore oni su, kako prenosi list, ukrali "devet komada nakita iz kolekcije Napoleona i carice".

Više francuskih muzeja je nedavno bilo na meti krađa, što ukazuje na moguće propuste u zaštitnim merama i nadzoru, piše agencija Frans pres.

Agencija AP prenosi da Luvr ima dugu istoriju krađa i pokušaja krađa. Najčuvenija je bila 1911. kada je Mona Liza nestala iz svog okvira, a ukrao je Vinćenco Peruđa, bivši radnik koji se sakrio u muzeju i izašao iz njega sa slikom pod kaputom. Slika je pronađena dve godine kasnije u Firenci, a ta epizoda je doprinela portret Leonarda da Vinčija postane njegovo najpoznatije umetničko delo.

Luvr je najposećeniji muzej na svetu sa gotovo devet miliona posetilaca u 2024.godini, od kojih je 80 odsto stranaca.

 

(Beta, 19.10.2025)

Povezane vesti »

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

RTV pre 13 minuta
Filmska krađa u Luvru: U sred dana ukraden nakit neprocenjive vrednosti, lopovi za sedam minuta nestali

Filmska krađa u Luvru: U sred dana ukraden nakit neprocenjive vrednosti, lopovi za sedam minuta nestali

NIN pre 1 sat
VIDEO Nakit neprocenjive vrednosti ukraden iz Luvra za samo sedam minuta: Poznato kako su lopovi odneli plen

VIDEO Nakit neprocenjive vrednosti ukraden iz Luvra za samo sedam minuta: Poznato kako su lopovi odneli plen

Radio 021 pre 1 sat
Prvi snimci haosa u Parizu! Policija opkolila zgradu Luvra, ljudi u panici evakuisani: Ukradeni Napoleonovi dragulji vredni…

Prvi snimci haosa u Parizu! Policija opkolila zgradu Luvra, ljudi u panici evakuisani: Ukradeni Napoleonovi dragulji vredni milione (foto, video)

Blic pre 2 sata
Pljačka u Luvru, zbog incidenta muzej zatvoren: Posetioci evakuisani odmah po otvaranju (VIDEO)

Pljačka u Luvru, zbog incidenta muzej zatvoren: Posetioci evakuisani odmah po otvaranju (VIDEO)

Euronews pre 2 sata
Pljačka veka u Luvru: Maskirani lopovi za 7 minuta ukrali Napoleonove dragulje i nestali bez traga VIDEO

Pljačka veka u Luvru: Maskirani lopovi za 7 minuta ukrali Napoleonove dragulje i nestali bez traga VIDEO

B92 pre 2 sata
BBC: Opljačkan Luvr, posetioci zaključani, napadači naoružani motornim testerama odneli devet komada nakita

BBC: Opljačkan Luvr, posetioci zaključani, napadači naoružani motornim testerama odneli devet komada nakita

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

Dati: Pronađen jedan komad ukradenog nakita iz Luvra; BFM: Reč o kruni carice Eugenije

RTV pre 13 minuta
Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Pronađen ukradeni komad nakita iz Luvra – verovatno je ispao pljačkašima

Nova pre 48 minuta
Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Izrael opet napada Gazu, tvrde da je Hamas prekršio primirje

Vreme pre 48 minuta
Kod Louvrea pronađen jedan od ukradenih dragulja, objavljeni novi detalji pljačke

Kod Louvrea pronađen jedan od ukradenih dragulja, objavljeni novi detalji pljačke

SEEbiz pre 8 minuta
Tramp: Predsednik Kolumbije je vođa ilegalne trgovine drogom - obustavljamo sve subvencije toj zemlji

Tramp: Predsednik Kolumbije je vođa ilegalne trgovine drogom - obustavljamo sve subvencije toj zemlji

Sputnik pre 3 minuta