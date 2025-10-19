Ovo je spisak svih predmeta koje su lopovi ukrali iz luvra: Njihova vrednost je neprocenjiva, jedan pronađen u jezivom stanju

Blic pre 48 minuta
Ovo je spisak svih predmeta koje su lopovi ukrali iz luvra: Njihova vrednost je neprocenjiva, jedan pronađen u jezivom stanju

Francusku ali i svet je danas šokirala vest o pljački u muzeju Luvr, kada su kriminalci, prema pisanju Le Parisiena, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu gde su se odvijali građevinski radovi i upali u galeriju Apolo.

Prema najnovijem saopštenju Ministarstva kulture Francuske, " osam predmeta neprocenjive kulturne vrednosti" ukradeno je u nedelju ujutru iz muzeja Luvr. Prema dostupnim informacijama, među ukradenim predmetima nalaze se: Kruna carice Eugenije, visine 13 cm i širine 15 cm, sastavljena od 1.354 dijamanta, 1.136 ruža i 56 smaragda, konačno je pronađena, piše Le Parisien. Lopovi su ostavili krunu, simbol "sjaja Drugog carstva", kako podseća Luvr. Krunu je izradio
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovo je spisak ukradenih dragocenitosti iz Luvra: Francuske vlasti otkrile nove detalje pljačke

Ovo je spisak ukradenih dragocenitosti iz Luvra: Francuske vlasti otkrile nove detalje pljačke

Nova pre 28 minuta
Detalji filmske pljačke u Parizu: Ovo je spisak svih ukradenih predmeta iz Luvra

Detalji filmske pljačke u Parizu: Ovo je spisak svih ukradenih predmeta iz Luvra

Mondo pre 7 minuta
Otkrivena lista ukradenih dragocenosti iz Luvra: Pljačka veka uzdrmala svet

Otkrivena lista ukradenih dragocenosti iz Luvra: Pljačka veka uzdrmala svet

B92 pre 28 minuta
Opljačkan Luvr: Ukradeni neprocenjivi dragulji za samo nekoliko minuta

Opljačkan Luvr: Ukradeni neprocenjivi dragulji za samo nekoliko minuta

Večernje novosti pre 28 minuta
Šta znamo o pljački u Luvru: Policija istražuje zločin koji je šokirao Francusku, lopovi ukrali krunu carice Eugenije

Šta znamo o pljački u Luvru: Policija istražuje zločin koji je šokirao Francusku, lopovi ukrali krunu carice Eugenije

Euronews pre 1 sat
Pronađen komad nakita ukradenog iz Luvra - objavljeni detalji pljačke i novi snimak /video/

Pronađen komad nakita ukradenog iz Luvra - objavljeni detalji pljačke i novi snimak /video/

Sputnik pre 52 minuta
Objavljen spisak ukradenih stvari iz luvra Od smaragdne ogrlice do tijare kraljice Hortenzije kruna carice evgenije pronađena!

Objavljen spisak ukradenih stvari iz luvra Od smaragdne ogrlice do tijare kraljice Hortenzije kruna carice evgenije pronađena!

Dnevnik pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo kultureFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Izrael zaustavio humanitarnu pomoć za Gazu do daljnjeg

Izrael zaustavio humanitarnu pomoć za Gazu do daljnjeg

Danas pre 1 sat
Da li su kineski špijunski sateliti spas za rusku posrnulu svemirsku obaveštajnu službu?

Da li su kineski špijunski sateliti spas za rusku posrnulu svemirsku obaveštajnu službu?

Danas pre 2 sata
Lopovi opljačkali Luvr, odneli osam neprocenjivih predmeta

Lopovi opljačkali Luvr, odneli osam neprocenjivih predmeta

RTV pre 18 minuta
Ovo je spisak ukradenih dragocenitosti iz Luvra: Francuske vlasti otkrile nove detalje pljačke

Ovo je spisak ukradenih dragocenitosti iz Luvra: Francuske vlasti otkrile nove detalje pljačke

Nova pre 28 minuta
Vlada Giorgije Meloni postala treća najdugovječnija u povijesti Italije

Vlada Giorgije Meloni postala treća najdugovječnija u povijesti Italije

SEEbiz pre 17 minuta