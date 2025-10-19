Pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni

Danas pre 44 minuta  |  FoNet
Pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme uz najnižu temperaturu od jedan do osam i najvišu od 13 do 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Na jugu se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni. Sutra se očekuje slab prizemni mraz, ponegde i na dva metra visine. U toku dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče na jugu Banata i u Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od 15 do 18 stepeni.
