Pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme uz najnižu temperaturu od jedan do osam i najvišu od 13 do 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Na jugu se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni. Sutra se očekuje slab prizemni mraz, ponegde i na dva metra visine. U toku dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče na jugu Banata i u Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od 15 do 18 stepeni.